"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 19 ноября 2024 года.

Лига наций

Сборная Украины победила Албанию и прорвалась в стыковые матчи за элиту Лиги наций. Это было бы невозможно без помощи Чехии, которая переиграла Грузию.

Германия упустила победу над Венгрией, Нидерланды неожиданно оступились против Боснии. Турция сенсационно потеряла первое место в группе – "Месси" оформил первый дубль за Уэльс, Дьёкереш в огне.

Известна итоговая таблица группового этапа Лиги наций 2024/25: кто потенциальные соперники Украины на пути к элите.

Другие сборные Украины

Молодежка порадовала еще одним ярким спаррингом, вырвав ничью с Италией. Команда U-19 очень разочаровывает – третье поражение и бесславный вылет из квалификации на Евро.

Сборная Украины U-17 сверхлегко прошла первую часть отбора на женское Евро-2025 – 18:0 за три матча.

Украинцы за рубежом

Забарный оказался в сфере интересов Ман Сити – чемпионы АПЛ присоединились к гонке за украинца. Челси может отпустить Мудрика уже в январе – в клубе неохотно относятся к трансферу.

Хавбек сборной Украины продлил контракт с претендентом на Бундеслигу – он начинал во Львове.