Война Украины против России

Агент Ярмоленко, Малиновского и других игроков сборной Украины прекратил работу в России. Вадим Шаблий с грустью вспоминает родной район в Мариуполе, уничтоженный оккупантами.

Роман Зозуля назвал футболистов, активно помогающих украинской армии.

Динамо нашло убежище во Львовской области и даже может проводить матчи в условиях войны.

Украинский футболист-любитель погиб в боях под Волновахой.

Президент Металлиста Александр Ярославский продолжает гуманитарно поддерживать родную Харьковщину. Бизнесмен приобрел 17 автомобилей "скорой помощи" – на очереди еще девять.

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