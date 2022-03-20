Главные новости 19 марта: Динамо обживается в Дрогобыче, Абрамович нашел себе новый клуб после потери Челси
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за субботу, 19 марта.
Война Украины против России
Агент Ярмоленко, Малиновского и других игроков сборной Украины прекратил работу в России. Вадим Шаблий с грустью вспоминает родной район в Мариуполе, уничтоженный оккупантами.
Роман Зозуля назвал футболистов, активно помогающих украинской армии.
Динамо нашло убежище во Львовской области и даже может проводить матчи в условиях войны.
Украинский футболист-любитель погиб в боях под Волновахой.
Президент Металлиста Александр Ярославский продолжает гуманитарно поддерживать родную Харьковщину. Бизнесмен приобрел 17 автомобилей "скорой помощи" – на очереди еще девять.
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Милан обыграл Кальяри и закрепился на вершине Серии А – Жира и Беннасер организовали шедевр.
Руслан Малиновский пропустит матч Аталанты в Серии А из-за проблем со здоровьем.