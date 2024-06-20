Евро-2024

На чемпионате Европы начался второй тур группового этапа. Германия первой вышла в плей-офф Евро-2024 – Нагельсманн не изменяет смелости, Нойер эффектно остановил Собослая.

Хорватия оформила камбэк, но упустила победу над Албанией – "клетчатые" страдали в стиле Украины. Шотландия расписала ничью со Швейцарией – Шакири забил шедевральный гол.

Сегодня состоятся следующие три матча: Словения против Сербии, Дания против Англии, а в центральном поединке Испания сойдется с Италией. Анонсы вскоре появятся на сайте.

Жеребьевка

Динамо получило первого соперника в Лиге чемпионов. По итогам жеребьевки киевлянам выпал сербский Партизан. Полесье и СК Днепр-1 узнали первых оппонентов в Лиге конференций.

Украина

Карпаты официально объявили о трансфере украинца, который имел варианты за рубежом. Лупашко официально возглавил молодежку Карпат. Динамо презентовало три комплекта формы на новый сезон – от культурного наследия до смелых оттенков.