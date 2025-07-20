"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 19 июля.

УПЛ

Усик блестяще нокаутировал Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона.

Металлист 1925 определился с домашним стадионом на следующий сезон – там играет другой клуб УПЛ.

Кривбасс потерпел разгром от Динамо Загреб, Металлист 1925 расписал ничью с неудачником Бундеслиги: спарринги клубов УПЛ.

Рух проиграл команде Второй лиги, Верес обменялся победами с Оболонью: спарринги клубов УПЛ.

Защитника Динамо не могут заявить на матчи чемпионата Польши – известна причина.

Трансферы

Рух официально лишился двух игроков – они перешли в команду зимой.

Левый Берег официально объявил о трансфере полузащитника Александрии, а легионер Ворсклы официально перебрался к участнику еврокубков.

Украинцы за границей

Довбик получил повреждение и уже сегодня пройдет обследование, – источник.

Яремчук забил за Олимпиакос в первом матче межсезонья – ВИДЕО.

Зинченко попал в заявку Арсенала на предсезонный сбор – "канониры" отправятся в Азию.

Забарный выбрал свой следующий клуб – украинец согласовал условия, но Борнмут тормозит трансфер.

Лунин окончательно определился с будущим в Реале на фоне продления контракта Куртуа.

Наставник Трабзонспора провел важный разговор с одним из украинцев – источник раскрыл детали, а украинский легионер сменил клуб за рубежом.

Мир

Женское Евро-2025: Германия в меньшинстве прошла Францию – 2 сейва и точный удар от вратаря в серии пенальти.

Реал продлил контракт с Куртуа – бельгиец может быть недоволен сроками.

Ньюкасл нашел замену Исаку в топ-клубе Испании – придется выложить более 100 миллионов евро.