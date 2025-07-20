Главные новости 19 июля: Зинченко едет в Азию, травма Довбика, гол Яремчука и ассист Цыганкова
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 19 июля.
УПЛ
Усик блестяще нокаутировал Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона.
Металлист 1925 определился с домашним стадионом на следующий сезон – там играет другой клуб УПЛ.
Кривбасс потерпел разгром от Динамо Загреб, Металлист 1925 расписал ничью с неудачником Бундеслиги: спарринги клубов УПЛ.
Рух проиграл команде Второй лиги, Верес обменялся победами с Оболонью: спарринги клубов УПЛ.
Защитника Динамо не могут заявить на матчи чемпионата Польши – известна причина.
Трансферы
Рух официально лишился двух игроков – они перешли в команду зимой.
Левый Берег официально объявил о трансфере полузащитника Александрии, а легионер Ворсклы официально перебрался к участнику еврокубков.
Украинцы за границей
Довбик получил повреждение и уже сегодня пройдет обследование, – источник.
Яремчук забил за Олимпиакос в первом матче межсезонья – ВИДЕО.
Зинченко попал в заявку Арсенала на предсезонный сбор – "канониры" отправятся в Азию.
Забарный выбрал свой следующий клуб – украинец согласовал условия, но Борнмут тормозит трансфер.
Лунин окончательно определился с будущим в Реале на фоне продления контракта Куртуа.
Наставник Трабзонспора провел важный разговор с одним из украинцев – источник раскрыл детали, а украинский легионер сменил клуб за рубежом.
Мир
Женское Евро-2025: Германия в меньшинстве прошла Францию – 2 сейва и точный удар от вратаря в серии пенальти.
Реал продлил контракт с Куртуа – бельгиец может быть недоволен сроками.
Ньюкасл нашел замену Исаку в топ-клубе Испании – придется выложить более 100 миллионов евро.