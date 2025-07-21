УПЛ

Александрия официально оформила трансфер бразильского хавбека.

Левый Берег объявил о подписании полузащитника из УПЛ, а Верес усилился очередным легионером.

ЛНЗ разобрался с ЮКСА благодаря дублю легионера, Разгром от Черноморца и ничья Левого Берега: спарринги клубов УПЛ.

Шахтер может осуществить сенсационный трансфер защитника в Серию А – в Италии поражены универсальностью игрока.

Защитник Шахтера получил предложение от французского клуба – "горняки" выставили ценник.

Украина в еврокубках

Динамо сыграет матчи квалификации Лиги чемпионов без одного из легионеров – УЕФА обнародовал заявку киевлян.

Бешикташ имеет серьезные проблемы перед матчем с Шахтером – источник раскрыл кадровую ситуацию команды.

Украинцы за границей

Сикан начал разгромное шествие Трабзонспора в спарринге против иранцев – ВИДЕО гола украинца.

Экс-игрок Динамо отметился дублем в Европе.

Чеберко помог Коламбусу вырвать победу, Лос-Анджелес Смолякова устроил перестрелку в дерби – украинцы в МЛС.

Гасперини высказался о физических проблемах Довбыка – наставник Ромы требует трансферов.

Защитник Динамо официально дебютировал в Европе несмотря на проблемы с регистрацией.

Мир

Брюгге в 18-й раз выиграл Суперкубок Бельгии в 18-й раз.

Рома официально подписала замену чемпиону мира, а Наполи завершил свой главный трансфер лета.

Болонья вернула в Италию чемпиона Европы и вручила ему культовый номер.