Главные новости 19 июля: Сикан феерит в Трабзонспоре, Динамо заявилось в Лигу чемпионов, Шахтер торгует легионерами
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 20 июля.
УПЛ
Александрия официально оформила трансфер бразильского хавбека.
Левый Берег объявил о подписании полузащитника из УПЛ, а Верес усилился очередным легионером.
ЛНЗ разобрался с ЮКСА благодаря дублю легионера, Разгром от Черноморца и ничья Левого Берега: спарринги клубов УПЛ.
Шахтер может осуществить сенсационный трансфер защитника в Серию А – в Италии поражены универсальностью игрока.
Защитник Шахтера получил предложение от французского клуба – "горняки" выставили ценник.
Украина в еврокубках
Динамо сыграет матчи квалификации Лиги чемпионов без одного из легионеров – УЕФА обнародовал заявку киевлян.
Бешикташ имеет серьезные проблемы перед матчем с Шахтером – источник раскрыл кадровую ситуацию команды.
Украинцы за границей
Сикан начал разгромное шествие Трабзонспора в спарринге против иранцев – ВИДЕО гола украинца.
Экс-игрок Динамо отметился дублем в Европе.
Чеберко помог Коламбусу вырвать победу, Лос-Анджелес Смолякова устроил перестрелку в дерби – украинцы в МЛС.
Гасперини высказался о физических проблемах Довбыка – наставник Ромы требует трансферов.
Защитник Динамо официально дебютировал в Европе несмотря на проблемы с регистрацией.
Мир
Брюгге в 18-й раз выиграл Суперкубок Бельгии в 18-й раз.
Рома официально подписала замену чемпиону мира, а Наполи завершил свой главный трансфер лета.
Болонья вернула в Италию чемпиона Европы и вручила ему культовый номер.