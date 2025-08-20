Главные новости 19 августа: Реал тяжело стартовал в Ла Лиге, языковой скандал, новый украинец в Испании
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 19 августа.
Украина
"На языке России мы здесь не общаемся": арбитр сделала громкое замечание для тренера и игрока одной из команд (ВИДЕО).
Металлист 1925 официально подписал нападающего сборной Косово.
Лига чемпионов и топ-чемпионаты
Реал без феерии победил Осасуну – Мбаппе сделал результат, Мастантуоно дебютировал за "сливочных", Карвахаль вернулся.
Лига чемпионов: Пафос наказал Црвену Звезду вместо Динамо, клоунада Рейнджерс, Ференцварош уничтожен клубом украинца.
В Англии официально определили лучшего игрока Премьер-лиги и Чемпионшипа.
Роналду проявил невиданную щедрость, ассистировав Феликсу – клуб Криштиану в меньшинстве переиграл Бензема, Мане удалили.
Трансферы
Партнер Цыганкова официально стал игроком Наполи – Реал получит серьезную сумму.
Манчестер Сити официально нашел клуб для аренды вундеркинда.
Де Дзерби выгоняет двух звезд Марселя – экс-тренер Шахтера не простил неприемлемое поведение.
Украинцы за границей
Воспитанник Динамо с космической статистикой перебрался в клуб Ла Лиги – трансфер организовал Зозуля.
Довбик оказался в черном списке Ромы – украинцу нашли вдвое более дешевую замену. Артем на прицеле Милана – легендарный клуб Серии А стремится подписать нападающего перед стартом чемпионата.
Зинченко услышал неожиданный вердикт от Артеты – наставник Арсенала имеет планы на украинца.