Украина

"На языке России мы здесь не общаемся": арбитр сделала громкое замечание для тренера и игрока одной из команд (ВИДЕО).

Металлист 1925 официально подписал нападающего сборной Косово.

Лига чемпионов и топ-чемпионаты

Реал без феерии победил Осасуну – Мбаппе сделал результат, Мастантуоно дебютировал за "сливочных", Карвахаль вернулся.

Лига чемпионов: Пафос наказал Црвену Звезду вместо Динамо, клоунада Рейнджерс, Ференцварош уничтожен клубом украинца.

В Англии официально определили лучшего игрока Премьер-лиги и Чемпионшипа.

Роналду проявил невиданную щедрость, ассистировав Феликсу – клуб Криштиану в меньшинстве переиграл Бензема, Мане удалили.

Трансферы

Партнер Цыганкова официально стал игроком Наполи – Реал получит серьезную сумму.

Манчестер Сити официально нашел клуб для аренды вундеркинда.

Де Дзерби выгоняет двух звезд Марселя – экс-тренер Шахтера не простил неприемлемое поведение.

Украинцы за границей

Воспитанник Динамо с космической статистикой перебрался в клуб Ла Лиги – трансфер организовал Зозуля.

Довбик оказался в черном списке Ромы – украинцу нашли вдвое более дешевую замену. Артем на прицеле Милана – легендарный клуб Серии А стремится подписать нападающего перед стартом чемпионата.

Зинченко услышал неожиданный вердикт от Артеты – наставник Арсенала имеет планы на украинца.