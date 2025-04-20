"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за субботу, 19 апреля 2025 года.

Украина

Шахтер сенсационно проиграл Колосу и "дарит" чемпионство Динамо – VAR дважды сыграл против "горняков", Велетень оформил 1+3.

Карпаты уверенно победили Рух во львовском дерби – дебютный гол Невеша приблизил "львов" к зоне еврокубков.

Полесье сенсационно потеряло очки с Левым Берегом в день рождения Ашура – Карпаты получили шанс на еврокубки.

"Сознательно – нет, я не строю личный бренд в футболе": Имад Ашур – о доверии, стиле без шаблонов и силе тишины. ЭКСКЛЮЗИВ ФУТБОЛ 24.

Трубин феерическими сейвами помог Бенфике одержать разгромную победу – "орлы" продолжают борьбу за чемпионство.

Рома минимально победила Верону – конкурент Довбика забил и приблизил "волков" к ЛЧ, но провалился вместе с Артемом.

Миколенко потерпел поражение от Ман Сити, Забарный провел "сухарь" с Пэлас, Ярмолюк с сильным выступлением одолел Брайтон.

Первая лига: Металлист 1925 проиграл Эпицентру, сенсация Кубка Украины отобрала очки у претендента на выход в УПЛ.

Ворскла приняла решение по Максимову – опытный специалист намекал на отставку.

Мир

Барселона оформила камбэк, дожав Сельту в зрелищном матче с 7 голами – травма Левандовски, хет-трик Иглесиаса.

Барселона рискует потерять Левандовски на длительное время – поляк может пропустить финал Кубка Испании с Реалом и матч в ЛЧ.

Атлетико сенсационно уступил Лас-Пальмасу, увеличив отставание от Барсы, Валенсия прервала победную серию.

Астон Вилла разгромила Ньюкасл в битве за ЛЧ – Эмери выиграл пятый матч АПЛ подряд.

Бавария разгромила аутсайдера, реабилитировавшись за вылет из Лиги чемпионов, РБ Лейпциг оступился с новичком Бундеслиги.

Наполи не без проблем одолел Монцу и догнал Интер на вершине Серии А, Комо на выезде разгромил Лечче.

Погиб экс-футболист сборной Хорватии – он доходил до четвертьфинала Евро-2008.

Дёкереш сделал хет-трик и продолжил погоню за "Золотой бутсой" – историческое достижение за 23 года, впереди только Салах.