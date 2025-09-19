Главные новости 18 сентября: Трубин и Судаков оказались под руководством Моуринью, задержание Рудько, результаты ЛЧ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 18 сентября.
Украина
Рудько уже был мобилизован во время задержания на границе, – источник
Феникс-Мариуполь оформил путевку в 1/8 финала Кубка Украины, одолев Металлург в серии пенальти
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины от Буковины, а Полтава повторила неудачу львовян, вылетев от тернопольской Нивы
Ребров готовится возглавить кризисный гранд – клуб, который играл в полуфинале ЛЧ, уже ведет переговоры
Лига чемпионов
Очередной шедевр Гримальдо не спас Байер от потери очков в Копенгагене, Брюгге сокрушил Монако
Манчестер Сити победил Наполи в ЛЧ благодаря удалению капитана – Де Брюйне досрочно покинул поле
Айнтрахт и Спортинг одержали победы в первом туре ЛЧ – соперники отпраздновали в стиле Лаудрупа и унизили капитана
Барселона удержала тяжелую победу над Ньюкаслом – Рашфорд переломил игру, оформив дебютный дубль за "блаугранас"
Украинцы за рубежом
Судаков и Трубин получили нового тренера – Моуринью официально возглавил Бенфику
Жирона представила Ваната – украинец объяснил переход в Испанию и поставил перед собой впечатляющую цель
Миколенко узнал свою роль на матч против Ливерпуля – Эвертон имеет две потери перед дерби