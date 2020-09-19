Украина

Стартовал третий тур Премьер-лиги. Мариуполь победил СК Днепр-1 и вышел на вторую строчку турнирной таблицы УПЛ. Матч подарил красивый дебютный гол от хавбека азовцев. Дмитрий Михайленко после поражения подал в отставку, а СК Днепр-1 через несколько часов подтвердил разрыв контракта. Днепряне первыми в этом сезоне остались без главного тренера.

Лидер Десны прошел медосмотр в бельгийском клубе – известна сумма потенциального трансфера. Тайсон покинет Шахтер по завершении контракта – вингер уже сообщил "горнякам" о своем решении. Шахтер заключил новый контракт с основным защитником. Рух объявил о подписании двух легионеров. Луческу готов отпустить Супрягу в Болонью при одном условии.

Кубок Украины 2020/21: результаты жеребьевки 1/16 финала – стартуют команды УПЛ.

Наши в Европе

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы – Десна, Колос, Милевский и другие украинцы получили соперников. Украина приблизилась к Турции и Австрии в таблице коэффициентов УЕФА – Шахтер, Динамо и Колос укрепили наши позиции.

"Арис подумал "команда из села": единственная надежда Динамо, чтобы не провалиться в Лиге чемпионов, и проблемы Селезнева. Гент потерял ключевого игрока на оба матча против "бело-синих" в ЛЧ.

Роман Зозуля заинтересовал Валенсию, но неспортивные факторы затрудняют сенсационный трансфер. "Обижают, потому что плохо знают его": возможный интерес к украинцу вызвал неоднозначную реакцию среди сторонников клуба.

Европа

Бавария изнасиловала Шальке в матче-открытии Бундеслиги – Барселона не будет чувствовать себя одиноко. Гнабри оформил хет-трик, Сане бомбезно дебютировал, а Левандовски создал настоящий шедевр.

Ливерпуль проснулся на трансферном рынке. Мерсисайдцы официально подписали Тьягу Алькантару – хавбек трогательно попрощался с Баварией. Также Ливерпуль в шаге от трансфера звезды Вулверхэмптона, а еще чемпиону Англии приписывают интерес к форварду Барселоны.

Игуаин присоединился к клубу Бекхэма. Гонсало уже не играет за сборную Аргентины, а вот Месси попал в заявку на матчи отбора к ЧМ-2022 – Ди Мария и Агуэро вне списка. Сборная Бразилии также объявила заявку на отбор к ЧМ-2022 – два новичка и плохие новости для Шахтера.