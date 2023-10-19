Украина

Сборная Украины со счетом 7:0 разорвала Лихтенштейн и возглавила группу отбора Евро U-17 – форвард Байера оформил хет-трик.

Срна сформировал новый тренерский штаб Шахтера, а на первой тренировке озвучил жесткие требования к игрокам.

Заря жестко отреагировала на попытки Маккаби перенести матч Лиги конференций официальное заявление луганцев.

Шедевр Мудрика претендует на звание лучшего гола в отборе Евро-2024.

Россияне уничтожили культовый стадион Украины – здесь состоялся последний матч Лобановского.

Мир

Реал готовится к подписанию звезды Баварии и ищет замену легенде – фулбек Шахтера в списке потенциальных новичков.

Месси выигрывает восьмой "Золотой мяч" – пресса трубит об утечке результатов голосования. Также аргентинец поставил финальную точку в эпопее с арендой в Барселону.

Неймар узнал вердикт врачей. Звездный форвард не будет играть в футбол около года.

Чемпион мира завершит карьеру в сборной Аргентины и не поедет на ЧМ-2026.