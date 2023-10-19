Главные новости 18 октября: сложная травма Неймара, Месси выиграет ЗМ и не спешит в Барселону, Срна перестраивает Шахтер
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за среду, 18 октября.
Украина
Сборная Украины со счетом 7:0 разорвала Лихтенштейн и возглавила группу отбора Евро U-17 – форвард Байера оформил хет-трик.
Срна сформировал новый тренерский штаб Шахтера, а на первой тренировке озвучил жесткие требования к игрокам.
Заря жестко отреагировала на попытки Маккаби перенести матч Лиги конференций официальное заявление луганцев.
Шедевр Мудрика претендует на звание лучшего гола в отборе Евро-2024.
Россияне уничтожили культовый стадион Украины – здесь состоялся последний матч Лобановского.
Мир
Реал готовится к подписанию звезды Баварии и ищет замену легенде – фулбек Шахтера в списке потенциальных новичков.
Месси выигрывает восьмой "Золотой мяч" – пресса трубит об утечке результатов голосования. Также аргентинец поставил финальную точку в эпопее с арендой в Барселону.
Неймар узнал вердикт врачей. Звездный форвард не будет играть в футбол около года.
Чемпион мира завершит карьеру в сборной Аргентины и не поедет на ЧМ-2026.