Украина

Ворскла без больного тренерского штаба удержала минимальную победу над Олимпиком и догнала Динамо на вершине турнирной таблицы УПЛ.

Александрия одолела Ингулец в безумном дерби с семью голами и двумя удалениями – петровцы едва не отыгрались с 0:4. СК Днепр-1 уверенно переиграл Десну, одержал первую победу в чемпионате и оттолкнулся от дна.

Шахтер узнал результаты тестов на коронавирус перед матчем с Реалом в Лиге чемпионов. 9 инфицированных выздоровели и вернулись в распоряжение Луиша Каштру – роскошные новости перед стартом в еврокубках.

Павел Яковенко официально возглавил Оболонь. Карпаты не удержали победу над Чайкой и остались в подвале Второй лиги.

Наши за границей

Андрей Ярмоленко помог Вест Хэму организовать сумасшедший камбэк против Тоттенхэма. "Молотобойцы" горели 0:3, но после появления украинца сумели спасти ничью. Ярмола отдал предголевой пас во второй результативной атаке, а решающий шедевр – просто красота.

Иван Петряк отличился великолепным голом и ассистом за Фехервар - команда украинца не смогла обойти Сергея Реброва в Венгрии. Богдан Михайличенко искусным ассистом спас Андерлехт от поражения в Бельгии.

Артем Милевский и Евгений Хачериди помогли брестскому Динамо разгромить соперника в Беларуси, а вот Роман Григорчук не воспользовался осечкой БАТЭ. Максим Коваль появился на поле впервые за 8 месяцев и сразу победил.

Европа

Астон Вилла в компенсированное время вырвала победу у Лестера и вышла на второе место АПЛ с идеальными показателями. Ливерпуль раскрыл детали травмы ван Дейка – защитник выбыл на неопределенный срок.

Ла Лига получила неожиданного лидера – Реал Сосьедад разгромил Бетис и возглавил турнирную таблицу. Рома победила Беневенто и спасла Фонсеку от отставки. Лилль остался непобедимым во Франции и обошел ПСЖ. Марио Гетце удачно дебютировал в Нидерландах, голом начав разгром оппонента ПСВ.