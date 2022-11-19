Главные новости 18 ноября: Суркиса и Шуфрича выкинули из НОК, Павелко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 18 ноября.
НОК Украины
Результаты голосования Генеральной ассамблеи НОК вылились в настоящий скандал. Дело в том, что рядом с Шевченко и Усиком членство в Национальном олимпийском комитете получили Нестор Шуфрич и Григорий Суркис.
Это вызвало публичный резонанс. Одним из первых отреагировал Андрей Шевченко. Экс-наставник сборной Украины сообщил, что отказывается от своей должности, потому что не хочет работать в такой компании. Следом президент УАФ Андрей Павелко приостановил членство в НОК. В конце концов Суркис и Шуфрич сложили полномочия, о чем объявили официально.
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