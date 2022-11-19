Павелко и Гутцайт / фото из соцсетей

НОК Украины

Результаты голосования Генеральной ассамблеи НОК вылились в настоящий скандал. Дело в том, что рядом с Шевченко и Усиком членство в Национальном олимпийском комитете получили Нестор Шуфрич и Григорий Суркис.

Это вызвало публичный резонанс. Одним из первых отреагировал Андрей Шевченко. Экс-наставник сборной Украины сообщил, что отказывается от своей должности, потому что не хочет работать в такой компании. Следом президент УАФ Андрей Павелко приостановил членство в НОК. В конце концов Суркис и Шуфрич сложили полномочия, о чем объявили официально.

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