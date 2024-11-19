Главные новости 18 ноября: скандал на пресс-конференции Реброва, УАФ проиграла суд Тимощуку
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 18 ноября.
Сборная Украины
Албания – Украина: пресс-конференция Реброва и Яремчука началась со скандала из-за русского языка – абсурдное объяснение.
Форвард сборной Украины тренировался индивидуально перед решающим матчем Лиги наций
Лига наций
Испания в матче с пятью дебютантами перестреляла Швейцарию, Дания отправила Сербию в стыковые матчи Лиги наций.
Шотландия сенсационно выбила Польшу из элиты Лиги наций, Хорватия спасла ничью с Португалией и вышла в четвертьфинал.
Луческу в лидерах, легионер УПЛ забил и схватил красную за тайм, спасительный гол Жерсона, историческое Сан-Марино: Лига наций.
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Сборную России не допустят к жеребьевке квалификации ЧМ-2026 – "болотные" СМИ назвали необычную причину.
Тимощук выиграл дело против УАФ в Лозанне.
Звезда АПЛ получил дисквалификацию на 7 матчей и немалый штраф – все из-за расистской шутки об одноклубнике.