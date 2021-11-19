Главные новости 18 ноября: первая победа Украины в ЛЧ, Шахтер торгует нового форварда
"Футбол 24" представит главные новости за четверг, 18 ноября.
Украина
Роберто Де Дзерби подтвердил интерес Шахтера к нападающему сборной Аргентины
Никола Риццоли официально получил должность в УАФ
Жилстрой-1 уверенно одолел Брейдаблик – первая победа Украины в нынешней Лиге чемпионов, слабая надежда на плей-офф
Мир
Германия может обязать футболистов вакцинироваться
Бавария рискует остаться без Киммиха и Комана на матч с Динамо
Ван Бронкхорст официально возглавил Рейнджерс после Джеррарда
Эксклюзивы "Футбол 24"
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Українець у Спарті: починав з Миколенком, вітається з Росіцкі, після скандалу у Ворсклі розчарований нашим футболом
"Евтаназія? Я ніколи не боявся смерті": екс-тренеру Барселони поставили страшний діагноз, він не здається і усіх дивує