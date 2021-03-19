Шахтер – Рома и Вильярреал – Динамо

Донецкий Шахтер во второй раз проиграл Роме и бесславно вылетел из еврокубков – видео забитых мячей и обзор матча 1/8 финала Лиги Европы.

Испанский Вильярреал снова легко бил Динамо в 1/8 финала ЛЕ – видео голов и обзор поединка.

Наставник "горняков" Луиш Каштру оценил евросезон, рассказал о контракте с донетчанами и трансферы. Главный тренер Динамо Мирча Луческу тоже пообщался с прессой после вылета.

Лига Европы

Лондонский Тоттенхэм опозорился в Загребе, Арсенал удержал комфортное поражение, а Сольдадо вывел Гранаду в 1/4 финала. Английский Манчестер Юнайтед выбил Милан, Славия наказала грубый Рейнджерс, Аякс не имел проблем с Янг Бойз.

Лига Европы: определились все участники четвертьфинальной стадии. Украина потеряла прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов – поражения Динамо и Шахтера оказались фатальными.

Другие топ-события

Бельгийский Брюгге выкупил Соболя у Шахтера. Матчи сборной Украины против Финляндии и Казахстана пройдут без зрителей – в Киеве ввели строгий карантин.

Миланский Интер потерял еще двух игроков основы из-за коронавируса – официально перенесен поединок Серии А против Сассуоло.