Украина

Александрия официально назначила нового главного тренера. На место Владимира Шарана пришел Юрий Гура, который до этого тренировал молодежку Александрии.

Артем Милевский окончательно покидает Минай – ветеран не исключает вариант с завершением карьеры. Рух официально распрощался с двумя игроками – среди них звездный легионер.

Шахтер получил серьезного конкурента в борьбе за хавбека сборной Италии. Жерсон Родригес может покинуть Динамо – на него есть немало претендентов в Европе

Наши за границей

Появились слухи, что Челси готовит предложение по Руслану Малиновскому. Украинец якобы возглавляет список игроков, которых Томас Тухель желает подписать перед новым сезоном. Малиновский тем временем попал в заявку на финал Кубка Италии.

Александр Зинченко вернулся в стартовый состав Манчестер Сити, но не помог победить. "Горожане" вдесятером уступили прекрасному Брайтону, а украинец перечеркнул отважные подвиги позиционной ошибкой.

Сергей Ребров отклонил предложение европейского клуба из-за жесткого ультиматума Ференцвароша.

Европа

Карим Бензема сенсационно вернулся в сборную Франции после 6-летней паузы. Дидье Дешам объявил заявку на Евро-2020, простив форварда Реала. Марко Ройс отказался ехать на Евро-2020, но сборная Германии получит усиление. Йоахим Лев возвращает не только Томаса Мюллера, но и Матса Хуммельса.

Украина – среди аутсайдеров чемпионата Европы: Шевченко принес триумф, который стал единственным утешением. Сборная Украины сыграет первый спарринг перед Евро-2020 со зрителями – уже стартовала продажа билетов.

Челси удержал победу над Лестером в ключевом поединке за Лигу чемпионов, взяв реванш за поражение в финале Кубка. Бавария официально попрощалась с трио звездных ветеранов. Барселона ставит ультиматум многолетним лидерам. Реал подготовил солидный контракт для Массимилиано Аллегри.