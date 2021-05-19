Главные новости 18 мая: Челси торгует Малиновского и выигрывает битву за ЛЧ, камбэк Бензема в сборную, новый коуч в УПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 18 мая.
Украина
Александрия официально назначила нового главного тренера. На место Владимира Шарана пришел Юрий Гура, который до этого тренировал молодежку Александрии.
Артем Милевский окончательно покидает Минай – ветеран не исключает вариант с завершением карьеры. Рух официально распрощался с двумя игроками – среди них звездный легионер.
Шахтер получил серьезного конкурента в борьбе за хавбека сборной Италии. Жерсон Родригес может покинуть Динамо – на него есть немало претендентов в Европе
Наши за границей
Появились слухи, что Челси готовит предложение по Руслану Малиновскому. Украинец якобы возглавляет список игроков, которых Томас Тухель желает подписать перед новым сезоном. Малиновский тем временем попал в заявку на финал Кубка Италии.
Александр Зинченко вернулся в стартовый состав Манчестер Сити, но не помог победить. "Горожане" вдесятером уступили прекрасному Брайтону, а украинец перечеркнул отважные подвиги позиционной ошибкой.
Сергей Ребров отклонил предложение европейского клуба из-за жесткого ультиматума Ференцвароша.
Европа
Карим Бензема сенсационно вернулся в сборную Франции после 6-летней паузы. Дидье Дешам объявил заявку на Евро-2020, простив форварда Реала. Марко Ройс отказался ехать на Евро-2020, но сборная Германии получит усиление. Йоахим Лев возвращает не только Томаса Мюллера, но и Матса Хуммельса.
Украина – среди аутсайдеров чемпионата Европы: Шевченко принес триумф, который стал единственным утешением. Сборная Украины сыграет первый спарринг перед Евро-2020 со зрителями – уже стартовала продажа билетов.
Челси удержал победу над Лестером в ключевом поединке за Лигу чемпионов, взяв реванш за поражение в финале Кубка. Бавария официально попрощалась с трио звездных ветеранов. Барселона ставит ультиматум многолетним лидерам. Реал подготовил солидный контракт для Массимилиано Аллегри.