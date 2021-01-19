Украина

Киевское Динамо без шансов проиграло первый матч в 2021 году – видео голов и обзор спарринга против Легии.

Львовский Рух официально подписал лидера сборной Исландии, выступавшего в России и Англии. В свою очередь СК Днепр-1 нацелился на трансфер вингера Фламенго.

Швейцария – Украина: известна дата слушания апелляции по техническому поражению команды Шевченко.

Трансферы

Лондонский Челси готовится побить свой трансферный рекорд ради Холанда и отпустил Дринкуотера в чемпионат Турции.

Французский ПСЖ снова заговорил о трансфере Месси после скандала в Суперкубке Испании. Ветеран Реала Марсело тоже имеет интересный вариант с продолжением карьеры во Франции.

Другие топ-события

Лондонский Арсенал разгромил Ньюкасл и вышел на десятое место в чемпионате Англии. Легенда АПЛ Фил Невилл официально возглавил Интер Майами, принадлежащий Бекхэму.

В Серии А Милан победил Кальяри благодаря дублю Ибрагимовича – "россонери" оторвались от Интера на вершине первенства. Зато Торино уволил Джампаоло с должности главного тренера.

Польша сенсационно уволила Бженчека с должности наставника сборной. Жерар Пике назначил в ФК Андорра скандального экс-тренера Барселоны.