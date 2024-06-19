Евро-2024

Португалия вырвала победу в исторический день Роналду – экс-партнеры Ярмоленко и палач Днепра-1 были близки к сенсации.

Грузия незабываемо дебютировала на Евро – Турция победила благодаря шедеврам и наказала голкипера, который пошел атаковать.

Мбаппе принял решение насчет операции на носу – он будет играть в маске до конца Евро-2024.

Сборная Украины

Первый матч Украины на Евро-2024 посетил скаут итальянского гранда – охота за Довбиком продолжается.

"Поступил как школьник": румынские СМИ насмехаются над Луниным и Мудриком, единственная деталь, которой может похвастаться сборная Украины.

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