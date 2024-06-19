Главные новости 18 июня: тяжелая победа Португалии, эпичное поражение Грузии, топ-клуб оценил Довбика в матче Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 18 июня.
Евро-2024
Португалия вырвала победу в исторический день Роналду – экс-партнеры Ярмоленко и палач Днепра-1 были близки к сенсации.
Грузия незабываемо дебютировала на Евро – Турция победила благодаря шедеврам и наказала голкипера, который пошел атаковать.
Мбаппе принял решение насчет операции на носу – он будет играть в маске до конца Евро-2024.
Сборная Украины
Первый матч Украины на Евро-2024 посетил скаут итальянского гранда – охота за Довбиком продолжается.
"Поступил как школьник": румынские СМИ насмехаются над Луниным и Мудриком, единственная деталь, которой может похвастаться сборная Украины.
Другие топ-новости
Карпаты перебили предложение иностранного клуба за воспитанника Шахтера.
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Месси отказался от 1,4 млрд евро – такую сумму предлагал только один клуб.