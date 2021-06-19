Евро-2020

Сборная Чехии расписала ничью с финалистом ЧМ-2018. Смотрите видеообзор матча, где не обошлось без крови, по ссылке.

Центральный матч вечера между Англией и Шотландией не оправдал ожиданий зрителей.

После триумфа над поляками сборная Словакии не смогла удержать победный ход во встрече со шведами.

Сборная Украины

Команда Андрея Шевченко одолела Северную Македонию – детальный анализ тактики "сине-желтых" в эксклюзивном материале, который подтверждает, что не стоит паниковать.

Разгорелся скандал вокруг участия Александра Зинченко на Евро-2016, уже есть реакция от экс-тренера сборной Украины.

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