Главные новости 18 июня: Чехия почти в плей-офф Евро-2020, Шахтер подписал статусного форварда, скандал с Зинченко
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 18 июня.
Евро-2020
Сборная Чехии расписала ничью с финалистом ЧМ-2018. Смотрите видеообзор матча, где не обошлось без крови, по ссылке.
Центральный матч вечера между Англией и Шотландией не оправдал ожиданий зрителей.
После триумфа над поляками сборная Словакии не смогла удержать победный ход во встрече со шведами.
Сборная Украины
Команда Андрея Шевченко одолела Северную Македонию – детальный анализ тактики "сине-желтых" в эксклюзивном материале, который подтверждает, что не стоит паниковать.
Разгорелся скандал вокруг участия Александра Зинченко на Евро-2016, уже есть реакция от экс-тренера сборной Украины.
Другие новости
Шахтер объявил о подписании нападающего Аякса. Игрок объяснил, почему выбрал именно донецкий клуб.
Сборная Дания сообщила хорошие новости относительно Кристиана Эриксена, который пережил остановку сердца.