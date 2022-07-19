Жеребьевка квалификации еврокубков

Накануне в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отбора всех трех евротурниров. Потенциальным соперником Динамо в 3 раунде Лиги чемпионов, если киевляне пройдут Фенербахче, будет австрийский Штурм. Если же команда Луческу вылетит из ЛЧ, то будет играть с чешским Словацко за групповой этап Лиги Европы.

Также бросили жребий в Лиге конференций. Возможным соперником Ворсклы в третьем раунде квалификации станет победитель пары Вальмиера – Шкендия. Перед тем полтавчанам нужно пройти АИК. В свою очередь Заря встретится с победителем пары Влазния – Университа Крайова.

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