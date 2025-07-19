Украина

Динамо готовится отпустить еще одного игрока в Польшу – он уже прибыл на подписание контракта.

Шахтер опозорился с представителем Второй лиги Словении, сенсационно проиграв перед дуэлью с Бешикташем.

Экс-голкипер сборной Украины стал спортивным директором Руха.

Мир

Ямаль переписывает все рекорды: звезда Барселоны принес клубу 10 миллионов евро за один день.

Сан-Сиро не допустили к проведению Евро-2032 – в УЕФА назвали причину.

Винисиуса планируют сделать самым дорогим футболистом в истории – рекордное предложение в 350 миллионов уже готово.

Украинцы за границей

ПСЖ рискует потерять Забарного – Тоттенхэм готов перехватить украинца и предлагает сумасшедшую сумму.

Лунин вроде бы контактировал с Вильяреалом – известны первые результаты переговоров и ответ Мадрида.

Малиновский не смог завершить тренировку с Дженоа.