Главные новости 18 июля: новый топ-претендент на Забарного, рекордный трансфер звезды Реала, еще одна осечка Шахтера
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 18 июля.
Украина
Динамо готовится отпустить еще одного игрока в Польшу – он уже прибыл на подписание контракта.
Шахтер опозорился с представителем Второй лиги Словении, сенсационно проиграв перед дуэлью с Бешикташем.
Экс-голкипер сборной Украины стал спортивным директором Руха.
Мир
Ямаль переписывает все рекорды: звезда Барселоны принес клубу 10 миллионов евро за один день.
Сан-Сиро не допустили к проведению Евро-2032 – в УЕФА назвали причину.
Винисиуса планируют сделать самым дорогим футболистом в истории – рекордное предложение в 350 миллионов уже готово.
Украинцы за границей
ПСЖ рискует потерять Забарного – Тоттенхэм готов перехватить украинца и предлагает сумасшедшую сумму.
Лунин вроде бы контактировал с Вильяреалом – известны первые результаты переговоров и ответ Мадрида.