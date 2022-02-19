Главные новости 18 февраля: сборная Украины запланировала два матча во Львове, Реал следит за Додо
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за пятницу, 18 февраля.
Украина
Шахтер разгромил Астану – Трубин отдал голевой пас, сказочные Мудрик, Додо и джокер Нерес затушевывают две проблемы.
Защитник "горняков" Додо оказался в списке целей Реала на замену Дани Карвахалю.
Ворскла наконец-то избавилась от Луизао. Скандальный бразилец продолжит карьеру в чемпионате Польши.
Сборная Украины официально проведет два матча Лиги наций во Львове.
Черниговская Десна рискует прекратить существование через трансферный бан – заявление президента клуба.
Мир
Очередной тур Серии А стартовал туринским дерби. Ювентус не удержал победу и повысил шансы Аталанты вернуться в зону Лиги чемпионов.
Матчи АПЛ под угрозой срыва из-за урагана – поединки Ливерпуля и Манчестер Сити в самой большой опасности
Гвардіола проти Конте, Маліновський і Ко жадають помсти, дербі Борусій – топ-матчі вікенду
Украинцы за границей
Аль-Айн Реброва завоевал уверенную победу в чемпионате. Подопечные украинского специалиста забили шедевральный гол.
Воспитанник Динамо Дмитрий Хлебас официально присоединился к армянскому Урарту.