Украина

Шахтер разгромил Астану – Трубин отдал голевой пас, сказочные Мудрик, Додо и джокер Нерес затушевывают две проблемы.

Защитник "горняков" Додо оказался в списке целей Реала на замену Дани Карвахалю.

Ворскла наконец-то избавилась от Луизао. Скандальный бразилец продолжит карьеру в чемпионате Польши.

Сборная Украины официально проведет два матча Лиги наций во Львове.

Черниговская Десна рискует прекратить существование через трансферный бан – заявление президента клуба.

Мир

Очередной тур Серии А стартовал туринским дерби. Ювентус не удержал победу и повысил шансы Аталанты вернуться в зону Лиги чемпионов.

Матчи АПЛ под угрозой срыва из-за урагана – поединки Ливерпуля и Манчестер Сити в самой большой опасности

Гвардіола проти Конте, Маліновський і Ко жадають помсти, дербі Борусій – топ-матчі вікенду

Украинцы за границей

Аль-Айн Реброва завоевал уверенную победу в чемпионате. Подопечные украинского специалиста забили шедевральный гол.

Воспитанник Динамо Дмитрий Хлебас официально присоединился к армянскому Урарту.