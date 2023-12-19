Главные новости 18 декабря: Довбик зажигает в Испании, жеребьевка ЛЧ, соперник для Шахтера, финалист клубного ЧМ
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за понедельник, 18 декабря.
Украина и мир
Шахтер расписал ничью с Ависпа Фукуока в благотворительном матче в пользу Украины – Сикан снова забил, возвращение Шведа.
Марсело организовал путевку в финал клубного ЧМ для Флуминенсе – рекорд экс-звезды Ювентуса, ужас от защитника Шахтера.
Севилья официально объявила имя нового тренера – победитель еврокубка пришел спасать от провала.
Еврокубки
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов – Зинченко будет мстить за Шахтер, Лунин получил более сложного соперника.
Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы – Шахтер получил сложного соперника в плей-офф.
Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций – украинцы получили соперников.
Украинцы за границей
Довбик оформил дубль на юбилей в чемпионате Испании. Это помогло Жироне разгромить Алавес – каталонцы вернули лидерство, Артем поравнялся с легендами.
Русин забил гол Арсеналу на глазах нового тренера Сандерленда – украинца отправили в молодежку.
Лунин вернулся на радары чемпиона Италии – источник раскрыл скромный ценник украинца.