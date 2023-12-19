Украина и мир

Шахтер расписал ничью с Ависпа Фукуока в благотворительном матче в пользу Украины – Сикан снова забил, возвращение Шведа.

Марсело организовал путевку в финал клубного ЧМ для Флуминенсе – рекорд экс-звезды Ювентуса, ужас от защитника Шахтера.

Севилья официально объявила имя нового тренера – победитель еврокубка пришел спасать от провала.

Еврокубки

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов – Зинченко будет мстить за Шахтер, Лунин получил более сложного соперника.

Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы – Шахтер получил сложного соперника в плей-офф.

Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций – украинцы получили соперников.

Украинцы за границей

Довбик оформил дубль на юбилей в чемпионате Испании. Это помогло Жироне разгромить Алавес – каталонцы вернули лидерство, Артем поравнялся с легендами.

Русин забил гол Арсеналу на глазах нового тренера Сандерленда – украинца отправили в молодежку.

Лунин вернулся на радары чемпиона Италии – источник раскрыл скромный ценник украинца.