Главные новости 18 августа: скандал в Полесье, эпичный матч УПЛ, лидера Динамо сватают в Англию
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 18 августа.
Украина
Кривбасс удержал победу над Зарей в перестрелке с пятью голами – сейвы Кемкина спасли криворожан.
В Полесье скандал – правоохранители провели обыски, Буткевич потерял сотни тысяч.
Туран после победы над Вересом намекнул на "внутренний конфликт" в Шахтере: "Пытаемся искать решение".
Мир
Эвертон без Миколенко проиграл стартовый тур АПЛ новичку – жалкий футбол "ирисок", капитан привез роковой пенальти.
Бетис сенсационно потерял очки в Эльче – экс-тренер "вердибланкос" вырвал ничью для новичка Ла Лиги.
Голы Коутиньо и экс-игрока Динамо довели Неймара до слез – историческое унижение, которого он еще не испытывал.
Трансферы
Ливерпуль официально отпустил игрока в экс-клуб Забарного.
Сенсация АПЛ официально подписала форварда сборной Франции – босс Яремчука заплатил сумасшедшие деньги.
Интер отпустил игрока, которого купил полгода назад – он пытался "ограбить" Довбика.
Верес отправил легионера в Европу – новая команда уже известна.
Экс-клуб Лунина бесплатно получил победителя ЛЕ – МЮ платил за него почти 40 миллионов евро.
Новичок Ла Лиги объявил о подписании сразу двух именитых форвардов – экс-нападающий Португалии и преемник Яремчука.
Попов может стать партнером сына Шевченко – неожиданный трансфер лидера Динамо в Англию.
Украинцы за рубежом
Лунин услышал вердикт на дебютный матч Алонсо в Ла Лиге – Реал потерял сразу 5 игроков.
Зубков организовал победный гол Трабзонспора – видео эффектного прорыва украинца.
Довбик может снова заменить топ-форварда – травма бомбардира меняет все планы и заставляет чемпиона искать небанальные решения.
Украинец завершает трансфер в Англию за 20 миллионов – тренер подтвердил.