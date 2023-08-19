Главные новости 18 августа: Малиновский в Дженоа, вердикт для Лунина, новый тренер Италии, новички Челси и Ливерпуля
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за пятницу, 18 августа.
Украина
Заря и Александрия расписали ничью на глазах Реброва.
Карпаты на последних минутах упустили победу над конкурентом за лидерство в Первой лиге.
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина выдала хорошую неделю, но конкуренты – еще лучше.
Шахтер официально определился с местом проведения матчей Лиги чемпионов.
Мир
Сборная Италии официально нашла нового тренера – звездного специалиста презентуют перед матчем с Украиной.
Челси подписал молодого хавбека за сумасшедшую сумму, еще раз обыграв Ливерпуль.
Ливерпуль приобрел 30-летнего хавбека из Бундеслиги после двух трансферных провалов.
Бавария на выезде не без проблем разгромила Вердер – Кейн оформил дебютный гол+пас, Сане отличился дублем.
Украинцы за границей
Руслан Малиновский практически оформил свое возвращение в Серию А. Украинец еще вчера прилетел в Геную, чтобы пройти медосмотр. Главный тренер Дженоа Альберто Джилардино не захотел прямого говорить о трансфере украинца, а только похвалил своего будущего подопечного.
Сергей Булеца отличился дебютным результативным действием в чемпионате Польши. Несколько курьезный ассист украинца помог одержать победу.
Анчелотти назвал основного голкипера Реала на матч Ла Лиги – специалист рассказал о конкуренции между Луниным и Кепой.