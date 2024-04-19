Главные новости 18 апреля: тонны комплиментов Лунину, Милевский возобновляет карьеру, Трубин и Ливерпуль вылетели из ЛЕ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 18 апреля.
Андрей Лунин
Лунин поразил Испанию сумасшедшим перфомансом в ЛЧ: мадридский Вацко растаял, СМИ требуют пожизненный контракт
"Андрей превращается во вратаря без слабых мест": знаменитый кипер 90-х анализирует действия Лунина без эмоций.
Лунин получил беспрецедентные оценки от испанских СМИ: "Манчестер окончательно развеял сомнения".
Перес предложил Лунину новый контракт после шоу в Манчестере – СМИ предсказывает смелое решение украинца.
Еврокубки
Аталанта выбила Ливерпуль из ЛЕ, Байер прошел Вест Хэм и установил непобедимый рекорд.
Трубин не смог повторить подвиг Лунина – Бенфика в серии пенальти вылетела из Лиги Европы, пустив Марсель в полуфинал.
Определились все участники 1/2 финала Лиги Европы 2023/24.
Скандальный чемпион мира снова поиздевался над французами, Фиорентина дожала сенсацию и вышла в полуфинал Лиги конференций.
Фенербахче по пенальти вылетел от Олимпиакоса, Брюгге дожал ПАОК: определились все участники полуфиналов Лиги конференций
Другие топ-новости
Шахтер переиграл Зарю – луганчане закамбечили в меньшинстве, замены Пушича спасли чемпионский отрыв от Динамо.
Украина официально получила трансляторов Евро-2024.
УАФ обнародовала предварительные результаты аудита – убытки достигли почти 1,5 миллиарда.
Милевский официально возобновил карьеру игрока – экс-форвард Динамо нашел себе новый клуб.