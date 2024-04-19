Андрей Лунин

Лунин поразил Испанию сумасшедшим перфомансом в ЛЧ: мадридский Вацко растаял, СМИ требуют пожизненный контракт

"Андрей превращается во вратаря без слабых мест": знаменитый кипер 90-х анализирует действия Лунина без эмоций.

Лунин получил беспрецедентные оценки от испанских СМИ: "Манчестер окончательно развеял сомнения".

Перес предложил Лунину новый контракт после шоу в Манчестере – СМИ предсказывает смелое решение украинца.

Еврокубки

Аталанта выбила Ливерпуль из ЛЕ, Байер прошел Вест Хэм и установил непобедимый рекорд.

Трубин не смог повторить подвиг Лунина – Бенфика в серии пенальти вылетела из Лиги Европы, пустив Марсель в полуфинал.

Определились все участники 1/2 финала Лиги Европы 2023/24.

Скандальный чемпион мира снова поиздевался над французами, Фиорентина дожала сенсацию и вышла в полуфинал Лиги конференций.

Фенербахче по пенальти вылетел от Олимпиакоса, Брюгге дожал ПАОК: определились все участники полуфиналов Лиги конференций

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