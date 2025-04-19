Главные новости 18 апреля: Шовковский попал в скандал, тренер УПЛ намекнул на отставку, смерть экс-игрока МЮ
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за пятницу, 18 апреля 2025 года.
Украина
Динамо в непростом матче разгромило Оболонь – шедевр Ярмоленко помог сохранить чемпионский гандикап.
Александрия удержала победу над Ворсклой, забив трижды за тайм – дубль Цары ухудшил шансы полтавчан на выживание.
"Это пропаганда говна": известный журналист разнес Шовковского и Шищенко за общение на русском языке.
Максимов намекнул на отставку после поражения от Александрии: "Пообщаюсь с руководством Ворсклы и приму решение".
"Петровский Спайдермен": голкипер-рекордсмен УПЛ работал на стройке, впечатлил даже Бущана и дает сигнал Реброву. ЭКСКЛЮЗИВ ФУТБОЛ 24.
Челси обновил условия контракта Мудрика – источник раскрыл детали.
Довбик услышал вердикт после пропущенной тренировки – Раньери определился с судьбой украинца на Верону.
Судаков во второй раз станет отцом – лидер Шахтера рассекретил пол ребенка.
Экс-звезда Динамо нокаутировал Металлист, Прикарпатье с двойным дуплетом било аутсайдера, фиаско Агробизнеса в Первой лиге.
Мир
Роналду опозорился, прервав серию из четырех побед – экс-звезда Барселоны отметился шикарным голом.
Реал провел переговоры с преемником Анчелотти – придется заплатить кругленькую сумму за тренера.
Испания официально будет иметь 5 команд в Лиге чемпионов в следующем сезоне – есть шанс на шестую, Довбику нужно чудо.
Автор хет-трика в ворота Барселоны признан игроком недели в Лиге чемпионов.
Мбаппе узнал вердикт относительно участия в финале Кубка Испании против Барселоны – звезда Реала имеет повреждения.
Умер воспитанник Манчестер Юнайтед – ему было всего 36 лет.