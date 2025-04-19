"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за пятницу, 18 апреля 2025 года.

Украина

Динамо в непростом матче разгромило Оболонь – шедевр Ярмоленко помог сохранить чемпионский гандикап.

Александрия удержала победу над Ворсклой, забив трижды за тайм – дубль Цары ухудшил шансы полтавчан на выживание.

"Это пропаганда говна": известный журналист разнес Шовковского и Шищенко за общение на русском языке.

Максимов намекнул на отставку после поражения от Александрии: "Пообщаюсь с руководством Ворсклы и приму решение".

"Петровский Спайдермен": голкипер-рекордсмен УПЛ работал на стройке, впечатлил даже Бущана и дает сигнал Реброву. ЭКСКЛЮЗИВ ФУТБОЛ 24.

Челси обновил условия контракта Мудрика – источник раскрыл детали.

Довбик услышал вердикт после пропущенной тренировки – Раньери определился с судьбой украинца на Верону.

Судаков во второй раз станет отцом – лидер Шахтера рассекретил пол ребенка.

Экс-звезда Динамо нокаутировал Металлист, Прикарпатье с двойным дуплетом било аутсайдера, фиаско Агробизнеса в Первой лиге.

Мир

Роналду опозорился, прервав серию из четырех побед – экс-звезда Барселоны отметился шикарным голом.

Реал провел переговоры с преемником Анчелотти – придется заплатить кругленькую сумму за тренера.

Испания официально будет иметь 5 команд в Лиге чемпионов в следующем сезоне – есть шанс на шестую, Довбику нужно чудо.

Автор хет-трика в ворота Барселоны признан игроком недели в Лиге чемпионов.

Мбаппе узнал вердикт относительно участия в финале Кубка Испании против Барселоны – звезда Реала имеет повреждения.

Умер воспитанник Манчестер Юнайтед – ему было всего 36 лет.