Украина

Динамо перед стартом в Лиге чемпионов одолело Рух. В свою очередь, Шахтер поиздевался над Львовом – Коваленко за 18 минут оформил дубль и травмировался.

Луганская Заря драматично упустила победу над Колосом – пенальти в компенсированное время забил Селезнев.

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Мир

В Италии миланское дерби завершилось поражением Интера – Ибрагимович устроил голевую феерию. Зато Ювентус неожиданно не справился с аутсайдером. Наполи нанес очень болезненное поражение Аталанте – команда Малиновского получила 4 гола еще до перерыва.

В Ла Лиге Суарес снова забил за Атлетико, чем помог команде победить. Реал и Барселона синхронно проиграли. Мадридцы уступили Кадису, а каталонцы – Хетафе.

Манчестер Сити минимально одолел Арсенал. Мерсисайдское дерби завершилось вничью да еще и со скандалом. Похоже, VAR украл у Ливерпуля победу. Кроме того, Вирджил ван Дейк получил серьезную травму.

Украинцы за рубежом

Артем Кравец снова забил в Турции. На этот раз гол украинца спас Коньяспор от поражения. Роман Зозуля отметился первым забитым мячом в нынешнем сезоне, чем помог Альбасете покинуть зону вылета.

Александр Филиппов впервые забил за Сент-Трюйден, но его команда проиграла с теннисным счетом. Евгений Макаренко прервал 4-летнюю голевую засуху и фактически принес победу Кортрейку.

Роман Яремчук феерил в матче против Серкль Брюгге. Однако его гол+пас не спасли Гент от поражения, Игорь Пластун заработал пенальти в собственные ворота.