Сборная Украины

Сборная Украины прибыла в Албанию на последний матч в группе Лиги наций. Поединок в Тиране будет иметь решающее значение относительно того, в каком дивизионе наша команда проведет следующую кампанию.

Эксперты разобрали игру 5-го тура в Батуми. В интервью Футбол 24 знаменитый форвард киевского Динамо 80-х Виктор Хлус настоял: "Время делать акцент на атаку".

Больше аналитики смотрите на YouTube-канале нашего сайта: Украина вышла на Грузию с 10,5 игроками – примитивный план Реброва и кто наш "мистер эффективность" и Мудрик как Роналдиньо, Забарного сватают в Реал не зря, Судаков активирует машину – "лучший в мире" играет за Украину.

А тем временем Шахтер раскололся в вопросе трансфера игрока сборной Украины – Палкин не поддерживает Срну.

Лига наций

Франция взяла реванш у Италии и выиграла группу Лиги наций – Рабьо отметился дублем, Динь приложился к трем голам.

Англия вернулась в элиту Лиги наций, забив пять голов Ирландии – Беллингем приобщился к четырем.

Австрия драматично упустила победу и отправляется в стыки, хет-трик Холанда помог Норвегии повыситься в классе.

Израиль неожиданно победил Бельгию, но не спасся от вылета. – лидер Арсенала получил травму.

Армения вырвала первую победу после Петракова и может стать соперником Украины – помог провал экс-хавбека Зари.

Румыния – Косово: УЕФА открыл производство относительно скандального матча Лиги наций.

Экс-капитан сборной Венгрии опубликовал обращение к фанам – его забрали в больницу прямо со скамейки запасных.

Прочее

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