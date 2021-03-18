Лига чемпионов

Вчерашний день начался рефлексией по матчам вторника. Пеп Гвардиола опередил Жозе Моуринью по количеству побед в самом престижном клубном турнире Европы.

Маліновський безсилий в ЛЧ: ноу-хау Аталанти шокувало, але Зідан – не фізрук. "Выбор Гасперини себя не оправдал": Малиновский оставил в дураках звезду Реала, а СМИ нашли главный недостаток.

Вечером определились все четвертьфиналисты турнира: Бавария повторно обыграла Лацио, лондонский Челси уверенно одолел Атлетико.

Лига Европы

Украинские гранды сегодня будут пытаться совершить чудо, чтобы пробиться в четвертьфинал. Шахтер накануне получил плохие новости – власти Киева запретили зрителям посетить матч против Ромы. Более того, дончане еще и Виктора Корниенко потеряли. Тест защитника на коронавирус оказался положительным.

Тренеры дали традиционные пресс-конференции: Мирча Луческу, Луиш Каштру, Унаи Эмери и Паулу Фонсека, который также прокомментировал интерес к Роману Яремчуку.

Дуэль Манчестер Юнайтед и Милан обещает стать еще интереснее. У манкунианцев из лазарета вернулись три звезды, а у "россонери" готов сыграть Златан Ибрагимович.

Украина и мир

Барселона представила Жоана Лапорту в качестве президента. Функционер сразу же начал с заявления о будущем Месси. Реакция Лео была неоднозначной.

Арена Львов понесла серьезные убытки из-за переноса матчей сборной – работники несколько месяцев не получают денег.

Первая лига на пороге революционных изменений – Центральный совет ПФЛ определился с новым форматом турнира.

Хорват з українським серцем: голи Шахтарю, подвиг в окупованому Криму, образа на Карпати, його родич – зірковий тренер