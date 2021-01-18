Главные новости 17 января: Зинченко и Малиновский провели разные матчи, Барселона проиграла Суперкубок, Месси опозорился
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 января.
Европа
Противостояние Ливерпуля и Манчестер Юнайтед должно было стать украшением футбольного уикенда, но вместо этого – разочарование. Вашему вниманию подробный разбор центрального матча АПЛ.
Барселона сенсационно проиграла Атлетику в финале Суперкубка Испании, Месси получил скандальное удаление.
Интер неожиданно наказал туринский Ювентус и еще больше закрутил интригу в нынешнем сезоне Серии А.
Украинцы за рубежом
Александр Зинченко помог Манчестер Сити поиздеваться над соперником и вернуться в чемпионскую гонку АПЛ. Украинец был одним из лучших в матче.
Аталанта потеряла очки в поединке с Дженоа. Руслан Малиновский вышел в старте бергамасков, но провел не слишком убедительный поединок.
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин готовится к дебюту за мадридский клуб.
Другие новости
Шахтер отправился на сборы в Турцию, где на "горняков" ожидают 4 матча.
Манчестер Сити получит космическую сумму на летние трансферы, известны проблемные позиции, и каким образом это может повлиять на Зинченко.
Легенда бельгийского футбола напоминает о себе благодаря соблазнительной дочери, которая сводит с ума своей красотой.