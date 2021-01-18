Европа

Противостояние Ливерпуля и Манчестер Юнайтед должно было стать украшением футбольного уикенда, но вместо этого – разочарование. Вашему вниманию подробный разбор центрального матча АПЛ.

Барселона сенсационно проиграла Атлетику в финале Суперкубка Испании, Месси получил скандальное удаление.

Интер неожиданно наказал туринский Ювентус и еще больше закрутил интригу в нынешнем сезоне Серии А.

Украинцы за рубежом

Александр Зинченко помог Манчестер Сити поиздеваться над соперником и вернуться в чемпионскую гонку АПЛ. Украинец был одним из лучших в матче.

Аталанта потеряла очки в поединке с Дженоа. Руслан Малиновский вышел в старте бергамасков, но провел не слишком убедительный поединок.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин готовится к дебюту за мадридский клуб.

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Манчестер Сити получит космическую сумму на летние трансферы, известны проблемные позиции, и каким образом это может повлиять на Зинченко.

Легенда бельгийского футбола напоминает о себе благодаря соблазнительной дочери, которая сводит с ума своей красотой.