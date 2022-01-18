Наши за границей

Милан сенсационно проиграл Специи, а одним из героев матча стал Виктор Коваленко. Украинец отдал ассист на победный гол, хотя сыграл всего 15 минут. Руслан Малиновский пропустит еще один матч Аталанты. Подозревают, что у него нет зеленого сертификата о вакцинации. Миколенко сможет поработать с Анри – Эвертон нашел временное решение тренерского вопроса.

Лучшие от ФИФА

ФИФА раздала награды по итогам 2021 года. Роберт Левандовски признан лучшим игроком. Поляк произнес трогательную речь. Появилась информация о том, как голосовали от Украины Александр Петраков и Андрей Пятов. Представительница Барселоны стала лучшей футболисткой года.

Часть наград забрал Челси: Томас Тухель стал лучшим тренером, а Эдуар Менди – лучшим голкипером. В команде года не нашлось места для Мбаппе, зато туда поставили Роналду. Криштиану еще и получил особую награду. Ламела завоевал премию Пушкаша за невероятный гол в ворота Арсенала.

Украина

Динамо отправилось на первый сбор в Испанию без Рамиреса и трех лидеров, но с Бесединым. Караваев, Забарный и Шкурин заразились коронавирусом. СК Днепр-1 объявил о подписании защитника Динамо. Громова перевели в дубль Зари из-за желания уйти из клуба.