Главные новости 17 июля: скандал со спонсором сборной Украины, Зинченко в Арсенал, Динамо готовится к ЛЧ
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей в воскресенье, 17 июля.
Война России против Украины
Спонсор сборной Украины презентовал форму для ЦСКА и клуба Кадырова – на очереди Зенит. Похоже, назревают изменения и в экипировке нашей национальной команды.
Перволиговый Краматорск официально сообщил, что пропустит чемпионат Украины сезона 2022/23.
"Мне больно из-за того, что происходит в Украине": Траоре прокомментировал возвращение в Шахтер.
Россия напала на Украину:моральная дилемма сборной, клубы готовятся начать еврокубковый сезон (LIVE)
Украина
Роман Зозуля подтвердил интерес от новичка УПЛ – до серьезного предложения дело не дошло.
Динамо объявило заявку на матчи ЛЧ против Фенербахче и подписало новый контракт с Сидорчуком. Капитан киевлян связал свое будущее с Украиной как минимум на ближайшие несколько лет.
Ворскла отпустила легионера в Ригу: в дебютном матче он стал автором победы и показал пример украинцу.
Мир
Зинченко рискует принести россиянам солидную сумму, если перейдет в Арсенал. Оккупанты уже потирают руки, но есть нюанс, связанный с санкциями. Зинченко в Арсенал: озвучены условия контракта украинца с лондонским клубом.
Ювентус принял третье предложение Баварии за де Лигта – Мюнхен повторяет трансферный рекорд.
Женское Евро-2022: Швеция поиздевалась над Португалией, Нидерланды получили сверхсложного соперника в плей-офф