Война России против Украины

Спонсор сборной Украины презентовал форму для ЦСКА и клуба Кадырова – на очереди Зенит. Похоже, назревают изменения и в экипировке нашей национальной команды.

Перволиговый Краматорск официально сообщил, что пропустит чемпионат Украины сезона 2022/23.

"Мне больно из-за того, что происходит в Украине": Траоре прокомментировал возвращение в Шахтер.

Россия напала на Украину:моральная дилемма сборной, клубы готовятся начать еврокубковый сезон (LIVE)

Украина

Роман Зозуля подтвердил интерес от новичка УПЛ – до серьезного предложения дело не дошло.

Динамо объявило заявку на матчи ЛЧ против Фенербахче и подписало новый контракт с Сидорчуком. Капитан киевлян связал свое будущее с Украиной как минимум на ближайшие несколько лет.

Ворскла отпустила легионера в Ригу: в дебютном матче он стал автором победы и показал пример украинцу.

Мир

Зинченко рискует принести россиянам солидную сумму, если перейдет в Арсенал. Оккупанты уже потирают руки, но есть нюанс, связанный с санкциями. Зинченко в Арсенал: озвучены условия контракта украинца с лондонским клубом.

Ювентус принял третье предложение Баварии за де Лигта – Мюнхен повторяет трансферный рекорд.

Женское Евро-2022: Швеция поиздевалась над Португалией, Нидерланды получили сверхсложного соперника в плей-офф