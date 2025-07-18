Еврокубки

Шахтер прошел Ильвес в отборе ЛЕ, но не смог победить в ответном матче – расточительство резервистов принесло ничью.

Александрия узнала первого соперника в ЛК – свалились друзья России, которых Динамо крушило 9:2.

Определился соперник Полесья в Лиге конференций – команда из Андорры в меньшинстве едва не допустила камбэк боснийцев.

Вратарь отразил три пенальти и превзошел Шовковского, безумие с 11 голами, хет-триком и ассистом экс-украинца: ЛЕ.

Лига конференций: фиаско Вакулко и Ко, Реванш экс-тренера Львова, сумасшедший камбэк ХИКа, "черный день" балтийцев. Неман в дуэли украинцев выбил Урарту, фиаско экс-клуба Милевского, драма в "битве карликов".

Шахтер официально выбрал стадион, на котором будет играть домашние матчи в еврокубках.

Украина

УАФ презентовала обновленный Кубок Украины – турнир вернется в новом формате. Состоялась первая жеребьевка розыгрыша: известны результаты.

Рух попрощался с вратарем сборной Украины – он может воссоединиться с Пономаревым.

Динамо презентовало новую форму – долгожданное появление третьей звезды (ВИДЕО).

Трансферы

Реал попрощался с легендой, который выиграл кучу титулов – только Лунин и Мбаппе пришли на церемонию.

Наполи официально подписал замену Кварацхелии – Конте выпрашивал этот трансфер полгода.

Манчестер Сити подписал топ-таланта – на него охотились Реал, Ливерпуль и Арсенал.

ПСЖ официально подписал замену россиянину – клуб выполняет требование Забарного.