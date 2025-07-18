Главные новости 17 июля: Шахтер прошел дальше в ЛЕ, определились соперники Полесья и Александрии, Реал провел легенду
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 17 июля.
Еврокубки
Шахтер прошел Ильвес в отборе ЛЕ, но не смог победить в ответном матче – расточительство резервистов принесло ничью.
Александрия узнала первого соперника в ЛК – свалились друзья России, которых Динамо крушило 9:2.
Определился соперник Полесья в Лиге конференций – команда из Андорры в меньшинстве едва не допустила камбэк боснийцев.
Вратарь отразил три пенальти и превзошел Шовковского, безумие с 11 голами, хет-триком и ассистом экс-украинца: ЛЕ.
Лига конференций: фиаско Вакулко и Ко, Реванш экс-тренера Львова, сумасшедший камбэк ХИКа, "черный день" балтийцев. Неман в дуэли украинцев выбил Урарту, фиаско экс-клуба Милевского, драма в "битве карликов".
Шахтер официально выбрал стадион, на котором будет играть домашние матчи в еврокубках.
Украина
УАФ презентовала обновленный Кубок Украины – турнир вернется в новом формате. Состоялась первая жеребьевка розыгрыша: известны результаты.
Рух попрощался с вратарем сборной Украины – он может воссоединиться с Пономаревым.
Динамо презентовало новую форму – долгожданное появление третьей звезды (ВИДЕО).
Трансферы
Реал попрощался с легендой, который выиграл кучу титулов – только Лунин и Мбаппе пришли на церемонию.
Наполи официально подписал замену Кварацхелии – Конте выпрашивал этот трансфер полгода.
Манчестер Сити подписал топ-таланта – на него охотились Реал, Ливерпуль и Арсенал.
ПСЖ официально подписал замену россиянину – клуб выполняет требование Забарного.