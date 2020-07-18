Главные новости 17 июля: капитан молодежной сборной перебрался в Европу, состоялась первая жеребьевка Лиги чемпионов

Украина

Защитник Зари и капитан молодежной сборной Украины Евгений Чеберко продолжит карьеру в чемпионате Австрии. ЛАСК объявил о подписании контракта с 22-летним украинцем.

Динамо получило выгодный вариант продажи Жерсона Родригеса – киевляне хотят выжать еще большую сумму за трансфер скандального форварда.

Дирекция УПЛ объявила даты проведения и время начала первых матчей плей-офф чемпионата Украины сезона 2019/20 за право сыграть в квалификации Лиги Европы.

Очередной легионер донецкого Шахтера попал на радары европейского топ-клуба – Ювентус серьезно интересуется Маркосом Антонио.

"Динамо було готове психологічно": що може завадити Києву на шляху в ЛЧ і хто – останній представник України в Європі.

Мир

В швейцарском Ньоне завершилась первая жеребьевка еврокубкового сезона 2020/21. В предыдущем раунде Лиги чемпионов сыграют 4 команды.

Лидс вернулся в АПЛ после 16 лет ожиданий – команде Марсело Бьелсы даже не пришлось выходить на поле. Финал Кубка Испании могут перенести на Рождество – RFEF готовит возвращение болельщиков на трибуны.

Андре Шюррле шокировал решением завершить карьеру – герою ЧМ-2014 только 29 лет.

Украинцы за рубежом

Роман Зозуля разгромил одного из лидеров в финале за жизнь в Испании – экс-форвард Динамо оформил 2-й выход в Примеру. Андрей Лунин эпично "привез" гол, но стал лучшим в матче и сохранил для Овьедо прописку в Сегунде. Василий Кравец ассистом помог Луго героически продолжить серию без поражений.

Ярмоленко сыграл 14 минут, но Вест Хэм уверенно победил Уотфорд и де-факто сохранил прописку в АПЛ.

Аталанта повесила ценник на Руслана Малиновского для потенциальных топ-претендентов.