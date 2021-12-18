Украина

По информации авторитетных инсайдеров, Виталий Миколенко уже прибыл в Англию, где проходит медосмотр перед трансфером в Эвертон. Наставник "ирисок" Рафаэль Бенитес ответил на вопрос о переходе украинца.

Тем временем Динамо не планирует ограничиваться продажей Миколенко и устроит грандиозную распродажу – Цыганков и две звезды могут покинуть Киев.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ

Мир

Интер уничтожил аутсайдера Серии А, установив рекорд по голам и сохранив лидерство в турнирной таблице. Также миланцы официально расторгли контракт с Кристианом Эриксеном.

Бразилия, Аргентина и другие южноамериканские сборные будут играть в Лиге наций.

Бавария разгромила Вольфсбург – Левандовски превзошел невероятное достижение, Мюллер оформил гол+пас в 400-м матче в Бундеслиге.

Украинцы за границей

Дженоа в стартовом матче 18-го тура Серии А проиграла Лацио. Для Андрея Шевченко это поражение стало историческим. С тех пор как за победу насчитывают три очка, ни один тренер "грифонов" не начинал столь неудачно.

Воспитанник Шахтера Марк Рене Мампасси официально перешел в московский Локомотив. Защитник заверил, что готов и дальше играть за сборную Украины.