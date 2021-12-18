Главные новости 17 декабря: Миколенко завершает переход в Эвертон, историческое поражение Шевченко
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за пятницу, 17 декабря.
Украина
По информации авторитетных инсайдеров, Виталий Миколенко уже прибыл в Англию, где проходит медосмотр перед трансфером в Эвертон. Наставник "ирисок" Рафаэль Бенитес ответил на вопрос о переходе украинца.
Тем временем Динамо не планирует ограничиваться продажей Миколенко и устроит грандиозную распродажу – Цыганков и две звезды могут покинуть Киев.
Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ
Мир
Интер уничтожил аутсайдера Серии А, установив рекорд по голам и сохранив лидерство в турнирной таблице. Также миланцы официально расторгли контракт с Кристианом Эриксеном.
Бразилия, Аргентина и другие южноамериканские сборные будут играть в Лиге наций.
Бавария разгромила Вольфсбург – Левандовски превзошел невероятное достижение, Мюллер оформил гол+пас в 400-м матче в Бундеслиге.
Украинцы за границей
Дженоа в стартовом матче 18-го тура Серии А проиграла Лацио. Для Андрея Шевченко это поражение стало историческим. С тех пор как за победу насчитывают три очка, ни один тренер "грифонов" не начинал столь неудачно.
Воспитанник Шахтера Марк Рене Мампасси официально перешел в московский Локомотив. Защитник заверил, что готов и дальше играть за сборную Украины.