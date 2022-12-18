Чемпионат Мира

Хорватия переиграла Марокко и завоевала вторую медаль на чемпионатах мира – классика мундиалов и второй после Месси в крутой игре.

Лука Модрич официально объявил свое будущее в сборной Хорватии после бронзы ЧМ-2022.

Дидье Дешам вынужденно готовит экстренный план на финал ЧМ-2022.

Неймар устроил громкую вечеринку через несколько дней после слезного вылета из ЧМ-2022 – Бразилия свирепствует.

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