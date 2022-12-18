Главные новости 17 декабря: Хорватия завоевала бронзу ЧМ-2022, Модрич хочет играть дальше, Луческу встретится с Суркисом
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей в субботу, 17 декабря.
Чемпионат Мира
Хорватия переиграла Марокко и завоевала вторую медаль на чемпионатах мира – классика мундиалов и второй после Месси в крутой игре.
Лука Модрич официально объявил свое будущее в сборной Хорватии после бронзы ЧМ-2022.
Дидье Дешам вынужденно готовит экстренный план на финал ЧМ-2022.
Неймар устроил громкую вечеринку через несколько дней после слезного вылета из ЧМ-2022 – Бразилия свирепствует.
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Манчестер Сити нацелился на привередливую звезду Арсенала – придется возвращать деньги за Жезуса и Зинченко. Челси окончательно закрыл трансфер Нкунку.