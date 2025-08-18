УПЛ

Шахтер с дебютным голом украинца победил Верес и вплотную приблизился к Динамо – "горняки" понесли 2-х потерь.

Полесье на глазах у Усика проиграло ЛНЗ – чемпион мира стал антигероем, третье поражение подряд для Ротаня.

Кудровка победила Полтаву, забив три гола в битве дебютантов – "селянам" помог спорный пенальти.

Первая лига: перестрелка Ингульца против Нивы, Чернигов разгромил Прикарпатье, ничья ЮКСА и Феникс-Мариуполя.

Украинцы за рубежом

Забарный дебютировал за ПСЖ, одержав минимальную победу над Нантом – Илья начал нервно, но выдал сильный матч.

Сын легенды Волыни принял участие в погроме команды экс-игрока Динамо в Европе – ВИДЕО.

Украинский форвард оформил дебютный гол в европейском первенстве – ВИДЕО.

Экс-игрок Руха забил в европейском чемпионате – его команда идет на первом месте (ВИДЕО).

Синчук не помог Монреалю победить ДС Юнайтед, Ничья Коламбуса с Чеберком: МЛС.

Мир

Арсенал победил МЮ благодаря скандальному угловому – Йокерес провалил дебют в АПЛ, крутой старт новичков "дьяволов".

Ярмолюк потерпел сокрушительное поражение от Ноттингема несмотря на голевой шанс, Челси на глазах Азара сыграл вничью с Кристал Пэлас.

Атлетико сенсационно проиграл Эспаньолу, Атлетик в матче с отмененным голом и пенальти перестрелял Севилью.

Месси феерично вернулся после травмы, оформив гол+пас за 6 минут – экс-звезды Барсы принесли победу Интер Майами.

Кубок Италии: Милан проходит дальше, однако теряет звезду команды.

Кубок Германии: уникальное шоу Кайзерслаутерна, поздний камбэк Кельна и нервы Боруссии М.