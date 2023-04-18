Сборная Украины

УАФ договорилась с Ребровым о назначении в сборную Украины – Викор Вацко озвучил сроки контракта.

Украина в отборе на Евро-2024: Минмолодежиспорта дало окончательный ответ относительно позиции "сине-желтых" на фоне резонансного решения правительства.

Звезда Шахтера рискует пропустить Евро-2023 из-за сложной травмы. Молодежная сборная верит в лучший прогноз.

Украина

Умер легендарный экс-форвард Динамо, который убивал Барселоне. Ребров шокирован смертью экс-одноклубника, оказавшийся "единственным другом".

CAS поставил точку по делу о пожизненной дисквалификации Александра Севидова. Бывший наставник ряда украинских клубов не смог доказать, что не причастен к организации договорных матчей.

Мир

Лапорта яростно атаковал Реал и ответил на дисквалификацию в ЛЧ – основное из наиболее ожидаемой пресс-конференции в испанском футболе.

Ливерпуль уничтожил Лидс, забив шесть голов – Салах и Жота оформили по дублю, у Трента два ассиста.

Аталанта отметила грандиозный юбилей и отстояла нелогичную ничью против Фиорентины.