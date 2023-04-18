Главные новости 17 апреля: вердикт для сборной Украины в отборе на Евро-2024, Ливерпуль победил со счетом 6:1
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за понедельник, 17 апреля.
Сборная Украины
УАФ договорилась с Ребровым о назначении в сборную Украины – Викор Вацко озвучил сроки контракта.
Украина в отборе на Евро-2024: Минмолодежиспорта дало окончательный ответ относительно позиции "сине-желтых" на фоне резонансного решения правительства.
Звезда Шахтера рискует пропустить Евро-2023 из-за сложной травмы. Молодежная сборная верит в лучший прогноз.
Украина
Умер легендарный экс-форвард Динамо, который убивал Барселоне. Ребров шокирован смертью экс-одноклубника, оказавшийся "единственным другом".
CAS поставил точку по делу о пожизненной дисквалификации Александра Севидова. Бывший наставник ряда украинских клубов не смог доказать, что не причастен к организации договорных матчей.
Мир
Лапорта яростно атаковал Реал и ответил на дисквалификацию в ЛЧ – основное из наиболее ожидаемой пресс-конференции в испанском футболе.
Ливерпуль уничтожил Лидс, забив шесть голов – Салах и Жота оформили по дублю, у Трента два ассиста.
Аталанта отметила грандиозный юбилей и отстояла нелогичную ничью против Фиорентины.