Главные новости 17 апреля: Тоттенхэм и МЮ прошли в полуфинал ЛЕ, Ливерпуль продлил ван Дейка, Анчелотти покинет Реал
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за четверг, 17 апреля 2025 года.
Украина
УАФ признала ошибку арбитра в скандальном матче УПЛ – Ротань был прав.
Миколенко может покинуть Эвертон – украинцем заинтересовался именитый клуб АПЛ
Пушич резко поменял свое мнение относительно шансов Шахтера на чемпионство: "Борьба не закончена".
Тренерский штаб Кучера пополнил экс-игрок сборной Украины.
Суркис воспитывает еще одного ценителя футбола – дочь босса Динамо показала милое видео с самым младшим членом семьи.
Бущан снова остался вне заявки Аль-Шабаба – команда украинца расписала ничью с аутсайдером лиги.
Шахтер судится с легионером из-за ухода из клуба из-за ухода из клуба – дело будет рассматривать CAS.
Лидер Александрии выбыл до конца сезона – источник поделился подробностями.
Мир
Челси в матче с отмененным голом неожиданно уступил Легии, но пробился в полуфинал Лиги конференций.
Тоттенхэм, МЮ и Атлетик вышли в полуфинал ЛЕ, Лацио проиграл Буде-Глимту в серии пенальти.
Ливерпуль официально продлил контракт еще одного лидера – самая большая зарплата в Европе на своей позиции.
Фиорентина пробилась в полуфинал Лиги конференций, устроив перестрелку с Целе, Бетис прошел команду экс-украинца.
Капитан Интера повторил Марадону и забил рукой – экс-арбитр ФИФА считает, что VAR украл у Баварии путевку в полуфинал ЛЧ.
Лидеры Реала подняли бунт против Анчелотти – главную претензию команды уже донесли до президента.
VAR вынес финальный вердикт скандальному голу Арсенала в ворота Реала – Сака чудом избежал офсайда.
"Ты не можешь говорить, что хочешь играть впереди Погба": МЮ продал самого преданного игрока – он уже бьет рекорды за другой клуб. МАТЕРИАЛ "ФУТБОЛ 24".