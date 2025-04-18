"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за четверг, 17 апреля 2025 года.

Украина

УАФ признала ошибку арбитра в скандальном матче УПЛ – Ротань был прав.

Миколенко может покинуть Эвертон – украинцем заинтересовался именитый клуб АПЛ

Пушич резко поменял свое мнение относительно шансов Шахтера на чемпионство: "Борьба не закончена".

Тренерский штаб Кучера пополнил экс-игрок сборной Украины.

Суркис воспитывает еще одного ценителя футбола – дочь босса Динамо показала милое видео с самым младшим членом семьи.

Бущан снова остался вне заявки Аль-Шабаба – команда украинца расписала ничью с аутсайдером лиги.

Шахтер судится с легионером из-за ухода из клуба из-за ухода из клуба – дело будет рассматривать CAS.

Лидер Александрии выбыл до конца сезона – источник поделился подробностями.

Мир

Челси в матче с отмененным голом неожиданно уступил Легии, но пробился в полуфинал Лиги конференций.

Тоттенхэм, МЮ и Атлетик вышли в полуфинал ЛЕ, Лацио проиграл Буде-Глимту в серии пенальти.

Ливерпуль официально продлил контракт еще одного лидера – самая большая зарплата в Европе на своей позиции.

Фиорентина пробилась в полуфинал Лиги конференций, устроив перестрелку с Целе, Бетис прошел команду экс-украинца.

Капитан Интера повторил Марадону и забил рукой – экс-арбитр ФИФА считает, что VAR украл у Баварии путевку в полуфинал ЛЧ.

Лидеры Реала подняли бунт против Анчелотти – главную претензию команды уже донесли до президента.

VAR вынес финальный вердикт скандальному голу Арсенала в ворота Реала – Сака чудом избежал офсайда.

"Ты не можешь говорить, что хочешь играть впереди Погба": МЮ продал самого преданного игрока – он уже бьет рекорды за другой клуб. МАТЕРИАЛ "ФУТБОЛ 24".