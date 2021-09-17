Еврокубки

Заря без шансов проиграла Будё-Глимту в дебютном матче Лиги конференций. Луганчане пропустили три гола за 12 минут, а ответили лишь одним точным ударом. В другом матче этой группы Рома разнесла софийский ЦСКА и вышла на первое место. Роман Безус ассистом помог Генту победить.

В Лиге Европы Бетис и Селтик выдали фантастическую перестрелку, Вест Хэм все решил до появления Андрея Ярмоленко, а Александр Зубков провел слабый матч против Байера. Наполи вырвал ничью у Лестера, Лион разобрался с Рейнджерс, а Лацио проиграл из-за сумасшедшего фейла голкипера.

Реакция на фиаско Шахтера

Шахтер накануне проиграл в Лиге чемпионов Шерифу. "Де Дзерби где-то говорил о яйцах": Шахтер сравнивают с Динамо – никаких оправданий и жестокие вердикты. Определились лучший и худший игроки донецкого клуба.

Шедевр в ворота Шахтера назвали лучшим голом недели в Лиге чемпионов. Андрей Пятов продлил вторую худшую серию с пропущенными голами в истории ЛЧ – впереди только Акинфеев. А еще мы подготовили молдавские и приднестровские закулисья старта Шахтера в Лиге чемпионов.

Украина

Украина потеряла позиции в обновленном рейтинге ФИФА. Андрей Шевченко может возглавить европейскую сборную, которая уволила тренера после позорного поражения.

Илья Забарный лидирует в голосовании Golden Boy-2021 – динамовец сильно оторвался от звезды Барселоны. Александр Зинченко пострадал от преемника Месси в супершоу Манчестер Сити в ЛЧ – Гвардиола и фанаты поддержали, СМИ критикуют.