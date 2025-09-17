"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 16 сентября.

Лига чемпионов

Первый матч Лиги чемпионов подарил сенсацию – Унион уничтожил ПСВ с голами обидчика Украины и родственников звезд.

Арсенал победил Атлетик в тяжелом матче-возвращении басков в ЛЧ – две замены Артеты сделали результат.

Тоттенхэм минимально победил Вильярреал в ЛЧ – нелепый автогол голкипера решил судьбу поединка.

Карабах шокировал Бенфику в украинском шоу на Да Луж, опорочив Судакову дебют мечты – Кащук принес победу после 0:2.

Реал дожал Марсель в скандальном матче ЛЧ – Карвахаль повторил Зидана-2006, Дубль Мбаппе с пенальти.

Ювентус избежал поражения в триллере с Боруссией Д – 8 голов в тайме Лиги чемпионов.

Украина

Сборная Украины U-20 объявила состав на ЧМ-2025 – Михайленко не досчитался лидеров.

Экс-голкипер Динамо и Шахтера пытался незаконно пересечь границу – уже проходит военную подготовку в ВСУ (ФОТО).

Украинцы за границей

Ярмолюк вывел Брентфорд в 1/8 финала Кубка лиги – туда же пробился скромный палач Манчестер Юнайтед.