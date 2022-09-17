Сборная Украины

Команда Александра Петракова начала подготовку к решающим матчам Лиги наций, "сине-желтые" уже провели первую тренировку в Польше.

Тем временем определился транслятор матчей сборной Украины в Лиге наций – на поединках будет работать легендарный комментатор.

Александр Зинченко не поможет сборной Украины, но Микель Артета сохраняет надежду, что футболист за Арсенал играть может.

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