Главные новости 16 сентября: сборная Украины потеряла Зинченко и узнала нового транслятора матчей, Довбик покорил Европу
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 16 сентября.
Сборная Украины
Команда Александра Петракова начала подготовку к решающим матчам Лиги наций, "сине-желтые" уже провели первую тренировку в Польше.
Тем временем определился транслятор матчей сборной Украины в Лиге наций – на поединках будет работать легендарный комментатор.
Александр Зинченко не поможет сборной Украины, но Микель Артета сохраняет надежду, что футболист за Арсенал играть может.
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