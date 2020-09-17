Главные новости 16 сентября: Ребров вышел в плей-офф квалификации ЛЧ, Шахов покинул Италию, сборная сыграет с Францией
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 сентября.
Лига чемпионов
Венгерский Ференцварош взял реванш у Динамо З – Ребров и другие украинцы в шаге от выхода в ЛЧ с исторической победой. Украинский тренер поделился эмоциями после триумфа в Будапеште.
Зато Милевский и Хачериди проиграли Маккаби Т.-А., Станкович вылетел от киприотов, Мольде вышел на Реброва. Таким образом определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Украина
Сборная Украины проведет товарищеский матч против Франции – официально известны дата и место проведения поединка. Тем временем Супряга и Антонио оказались среди претендентов на премию Golden Boy – неожиданное исчезновение талантов Динамо и Шахтера.
Игор Йовичевич почти согласовал детали контракта со СК Днепр-1 и получит амбициозную задачу. А Мохаммед Кадири официально вернулся в Россию, где будет выступать в аренде.
Другие топ-события
Хавбек Евгений Шахов покинул Италию – украинец присоединится к соотечественнику в Европе. Жозе Моуринью обсудил с Бейлом его возможный приход в Тоттенхэм и готов удовлетворить финансовые аппетиты валлийского вингера.
В Кубке английской лиги Лидс проиграл дерби Халлу, Вест Бромвич и Эвертон разгромили андердогов, Саутгемптон вылетел от Брентфорда. В свою очередь ПСЖ в меньшинстве сумел вырвать победу у Метца на последних секундах матча Лиги 1.