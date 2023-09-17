Украина

Шахтер в большинстве дожал Оболонь и укрепил лидерство в УПЛ – дебютант сборной принес трудную победу перед ЛЧ.

Черноморец благодаря чудо-голу со штрафного переиграл Полесье и поднялся на второе место в УПЛ.

Бывший защитник Динамо и сборной Украины присоединился к новичку УПЛ.

Александрия и Минай поделили очки – арбитр завершил матч за мгновение до гола, команда Шарана все еще без побед

Мир

Барселона уничтожила Бетис, забив 5 голов – Фелиш, Канселу и Левандовски устроили концерт, Торрес снял проклятие Месси.

Роналду будет судиться с Ювентусом из-за огромных долгов

Лион официально назначил нового тренера – чемпион мира, громивший Украину.

Брайтон переиграл МЮ на Олд Траффорд, Ман Сити дожал Вест Хэм, Тоттенхэм выдал лучший старт за 62 года.

Украинцы за границей

Гармаш официально дебютировал за Осиек – украинец получил желтую, экс-форвард Ювентуса забил роскошные голы.

Трубин дебютировал за Бенфику, пропустил с пенальти и замахнулся на ассист – Ди Мария положил шедевр со штрафного.