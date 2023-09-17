Главные новости 16 сентября: дебюты Трубина и Гармаша, Роналду готов судиться с Ювентусом, Шахтер укрепил лидерство
"Футбол 24" презентуетт дайджест главных новостей за субботу, 16 сентября.
Украина
Шахтер в большинстве дожал Оболонь и укрепил лидерство в УПЛ – дебютант сборной принес трудную победу перед ЛЧ.
Черноморец благодаря чудо-голу со штрафного переиграл Полесье и поднялся на второе место в УПЛ.
Бывший защитник Динамо и сборной Украины присоединился к новичку УПЛ.
Александрия и Минай поделили очки – арбитр завершил матч за мгновение до гола, команда Шарана все еще без побед
Мир
Барселона уничтожила Бетис, забив 5 голов – Фелиш, Канселу и Левандовски устроили концерт, Торрес снял проклятие Месси.
Роналду будет судиться с Ювентусом из-за огромных долгов
Лион официально назначил нового тренера – чемпион мира, громивший Украину.
Брайтон переиграл МЮ на Олд Траффорд, Ман Сити дожал Вест Хэм, Тоттенхэм выдал лучший старт за 62 года.
Украинцы за границей
Гармаш официально дебютировал за Осиек – украинец получил желтую, экс-форвард Ювентуса забил роскошные голы.
Трубин дебютировал за Бенфику, пропустил с пенальти и замахнулся на ассист – Ди Мария положил шедевр со штрафного.