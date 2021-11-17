Украина вышла из группы

Национальная сборная выстрадала победу в Боснии и прорвалась в плей-офф квалификации на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча. В плей-офф европейского отбора Украину ждут 5 потенциальных соперников.

Александр Петраков полноценно станет главным тренером сборной Украины. Специалист дал первый комментарий после выхода из группы и поблагодарил Францию. Бензема и Мбаппе красивыми голами обыграли Финляндию и сохранили для нас второе место.

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