Главные новости 16 ноября: Украина не удержала победу над Грузией, 7:0 от Германии, Беседин остался без клуба
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу 16 ноября.
Сборная Украины
Украина расписала ничью с Грузией – шансы на элиту Лиги наций тают на глазах.
Пресс-конференция Реброва – о выступлении Мудрика и Конопли, ключевую проблему команды и благодарность грузинам.
Украина U-19 опозорилась со Словенией, потерпев 2-е поражение подряд – гол хавбека Удинезе оставил призрачные шансы на Евро-2025.
Лига наций
Германия выиграла группу, забив 7 голов Боснии и Герцеговине, Нидерланды с драмой и двумя пенальти разгромили Венгрию.
Албания сделала подарок Украине, расписав скучную ничью с Чехией – все в руках Реброва и Ко.
Матч Лиги наций прервал страшный инцидент – легенда сборной Венгрии бился в конвульсиях.
Модрич нетипично взорвался после поражения в Лиге наций – обладатель "Золотого мяча" обвинил рефери в напыщенности.
Другие топ-новости
Гвардиола выбрал клуб на следующий сезон – источник раскрыл решение тренера Ман Сити.
Экс-звезды сборной Украины стали свободными агентами – большая распродажа в клубе, который завоевал место в еврокубках.
Уругвай вырвал драматическую победу над Колумбией и вытеснил Бразилию из топ-3 в квалификации на ЧМ-2026.