"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу 16 ноября.

Сборная Украины

Украина расписала ничью с Грузией – шансы на элиту Лиги наций тают на глазах.

Пресс-конференция Реброва – о выступлении Мудрика и Конопли, ключевую проблему команды и благодарность грузинам.

Украина U-19 опозорилась со Словенией, потерпев 2-е поражение подряд – гол хавбека Удинезе оставил призрачные шансы на Евро-2025.

Лига наций

Германия выиграла группу, забив 7 голов Боснии и Герцеговине, Нидерланды с драмой и двумя пенальти разгромили Венгрию.

Албания сделала подарок Украине, расписав скучную ничью с Чехией – все в руках Реброва и Ко.

Матч Лиги наций прервал страшный инцидент – легенда сборной Венгрии бился в конвульсиях.

Модрич нетипично взорвался после поражения в Лиге наций – обладатель "Золотого мяча" обвинил рефери в напыщенности.

Другие топ-новости

Гвардиола выбрал клуб на следующий сезон – источник раскрыл решение тренера Ман Сити.

Экс-звезды сборной Украины стали свободными агентами – большая распродажа в клубе, который завоевал место в еврокубках.

Уругвай вырвал драматическую победу над Колумбией и вытеснил Бразилию из топ-3 в квалификации на ЧМ-2026.