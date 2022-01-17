Украина

Тобиас официально присоединился к Шахтеру. "Горняки" отправились на сбор в Турцию без Коноплянки. Евгений ищет новый клуб, а Шахтер подтвердил намерение разойтись. Коноплянка может бесплатно перейти в СК Днепр-1. Президент клуба оценил вероятность трансфера.

Динамо провело первую тренировку в новом году – Беседин вернулся после травмы. Диалло едет на сборы с Динамо U-19, а еще три лидера – с первой командой. Очередная магия Photoshop: Черноморец усилился форвардом из Болгарии.

Громкие отставки

Андрей Шевченко впервые прокомментировал отставку из Дженоа, заявив, что ему не стыдно смотреть в зеркало. Клуб также объяснил свое решение. В Польше прокомментировали слух о переговорах с Шевченко.

Эвертон официально уволил Бенитеса, который был инициатором трансфера Миколенко. "Ириски" рассматривают 5-х кандидатов на замену. Руни стал фаворитом на тренерский мостик Эвертона.

Наши за границей

Малиновский не попал в заявку на битву с Интером из-за коронавируса. Аталанта в зрелищном матче расписала ничью с лидером Серии А, закрутив интригу в борьбе за Скудетто.

Лунин выиграл первый трофей в Мадриде – Реал спокойно одолел Атлетик и взял Суперкубок Испании. Вернидуб подтвердил интерес от Ференцвароша – украинца хотели и другие клубы.