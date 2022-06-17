Война России против Украины

Роман Зозуля с помощью экс-кипера Динамо приобрел автомобиль скорой помощи для воинов: "Этот Mercedes ценнее любого McLaren".

Мирча Луческу возвращается в Киев посреди войны вместе с тренерским штабом и игроками Динамо. Также киевляне объявили о двух благотворительных матчах с командами из Швейцарии

Россия напала на Украину: Ярмоленко стильно ответил всем россиянам, свадьба игрока сборной, трансфер Цыганкова

Украинцы за границей

Лидеры сборной Украины могут сменить клубную прописку. У Руслана Малиновского появился вариант с Ювентусом. Андрея Ярмоленко рекламируют клубам МЛС.

Бенфика определилась с судьбой Романа Яремчука после трансфера главной звезды в Ливерпуль.

Руслан Малиновский может перейти в Ювентус – Аталанта рассматривает вариант суперобмена.

Виктор Цыганков определился с чемпионатом, в который хочет перейти – на лидера Динамо активно претендовали 4 клуба из топ-лиг.

Другие топ-новости

Сборная Украины попала в топ-20 лучших в мире по футбольному рейтингу Эло, который справедливее официального от ФИФА.

Бывший тренер Шахтера Давиде Поссанцини официально возглавил молодежную команду Брешии. Он был ассистентом Роберто Де Дзерби, который также получил вариант трудоустроиться в другом итальянском клубе.

Бенфика закрыла трансфер Давида Нереса. Его потеря может стать не единственной для Шахтера, ведь Марлон уже дал согласие на переход в Трабзонспор. В то же время Александр Драмбаев уже официально перебрался в чемпионат Бельгии.

Сборная Египта выгнала главного тренера, который провел во главе команды всего 3 матча.