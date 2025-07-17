Главные новости 16 июля: скандальное поражение Динамо, Ямаль получил новый контракт, Левандовски – тренера
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 16 июля.
Украина
Динамо провалилось с Осиеком, потерпев минимальное поражение – Шапаренко удалили, матч не стали доигрывать из-за драки.
Также киевляне узнали потенциальных соперников в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
Полесье одолело кипрский Арис, Кривбасс проиграл турецкому Гезтепе, Металлист 1925 сгорел немцам: спарринги клубов УПЛ.
Полесье экстренно сменило стадион на матчи Лиги конференций.
Мир
Ямаль продлил контракт с Барселоной и получил культовый номер и получил культовый номер.
Левандовски официально получил нового тренера в сборной Польши – предыдущий лишил Роберта капитанской повязки.
Евро-2025 среди женщин: Италия победила Норвегию и вышла в полуфинал – Хегерберг не реализовала второй пенальти.
ПСЖ хочет снова оформить самый дорогой трансфер в истории футбола.
Украинцы за границей
Арсенал может пойти на радикальный шаг, чтобы избавиться от Зинченко – источник раскрыл намерения "канониров".
Цыганков может стать одноклубником Трубина – трансфер не состоится при одном условии.
Украинский голкипер в шаге от перехода в клуб Ла Лиги, который играет в ЛЧ – команда УПЛ согласовывает финальные детали продажи.